Fenerbahçe'nin istediği Guido Rodriguez, imzayı attı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon La Liga ekibi Real Betis forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Guido Rodriguez ile anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a katılacak.
GUIDO WEST HAM UNITED'A İMZA ATTI
Haberde, Guido Rodriguez'in cumartesi günü West Ham için sağlık kontrolünden geçeceği daha sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'den senelik 5 milyon euro maaş istediği iddia edilmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor