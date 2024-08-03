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Fenerbahçe'nin istediği Guido Rodriguez, imzayı attı

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Fenerbahçe&#039;nin istediği Guido Rodriguez, imzayı attı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz sezon La Liga ekibi Real Betis forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Guido Rodriguez ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a katılacak.

Fenerbahçe'nin istediği Guido Rodriguez, imzayı attı - 1. Resim

GUIDO WEST HAM UNITED'A İMZA ATTI

Haberde, Guido Rodriguez'in cumartesi günü West Ham için sağlık kontrolünden geçeceği daha sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'den senelik 5 milyon euro maaş istediği iddia edilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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