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Ligde 66 sezonda 6 farklı şampiyon çıktı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ligde 66 sezonda 6 farklı şampiyon çıktı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgası

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray, aynı zamanda en çok şampiyon olan takım konumunda. 66 yılı geride bırak ligimizde 6 farklı kulüp mutlu sona ulaştı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı.

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, organizasyonu zirvede bitiren takımlar ele alındı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde Galatasaray 24, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de birer kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 67 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım olmayı başardı.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise Galatasaray elde etti.

BEŞİKTAŞ 14, GALATASARAY DA 13 SEZON HASRET ÇEKTİ

Süper Lig tarihinde Beşiktaş 14, Galatasaray ise 13 sezon şampiyonluğa hasret kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretini sonlandırdı.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi ilk sırada tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırarak bu özlemi dindirdi.

FENERBAHÇE SON 10 SEZONDA TARAFTARINI GÜLDÜREMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 10 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

Sarı-lacivertli takım, 2013-2014'de Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluktan sonra ligi ilk sırada bitirmeyi başaramadı.

GALATASARAY'IN REKORU

Ligde en çok mutlu son ulaşan takım 24 şampiyonlukla Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip unvanına da sahip.

Organizasyon tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray; 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981'de, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.

BURSASPOR TARİH YAZDI

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler"den sonra bu başarıya ulaşan 5. takım ünvanını aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu.

Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Bursaspor, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ZAFERİ

2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde bu başarıya ulaşan 6. takım oldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligi zirvede bitiren turuncu-lacivertli takım, İstanbul'dan çıkan 4. şampiyon olarak tarihteki yerini aldı.

EN ERKEN ŞAMPİYONLAR FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım ünvanını, Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor ise 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

EN ÇOK PUAN FARKIYLA ŞAMPİYON GALATASARAY

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

EN ÇOK PUANLA ŞAMPİYON GALATASARAY

Ligde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım Galatasaray.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 38 maçta 102 puan toplayarak rekor kırdı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Lig tarihinde yenilgisiz tek şampiyon Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

ŞAMPİYONLARDAN İLGİNÇ NOTLAR

Ligin 66 yıllık geçmişinde şampiyonların diğer ilginç rekorlarından bazıları şöyle:

- En çok yenilen şampiyon: 8 yenilgiyle 2020-2021 sezonunda Beşiktaş.

- En çok gol yiyen şampiyon: 2020-2021 sezonunda 44 golle Beşiktaş.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6).

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.

AVERAJLA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Ligin geride kalan 66 sezonunda şampiyonlar 5 kez averajla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da 66 puan toplayan Galatasaray, bu kez aynı puanlı Beşiktaş'ı averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Sezon içindeki maçlarda rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, şampiyonluğa ulaştı.

2020-2021 sezonunda da ligi 84'er puanla kapatan Beşiktaş ile Galatasaray'ın sezon içinde birbirleriyle oynadığı maçlarda aldığı skorlar eşit olduğu için gol averajıyla rakibini geride bırakan Beşiktaş, ligi ilk sırada bitirdi.

BEŞİKTAŞ'IN EKLENEN 2 ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun da eklenmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulunun almış olduğu karara ilişkin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır."

Konuyla ilgili TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklama ise şöyle:

"Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır."

LİG ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 66 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:

SezonŞampiyonOGBMAYP
1959Fenerbahçe-------
1959-60Beşiktaş382972681565
1960-61Fenerbahçe382693812961
1961-62Galatasaray3823114521857
1962-63Galatasaray221471541435
1963-64Fenerbahçe3421112551453
1964-65Fenerbahçe3018111521347
1965-66Beşiktaş302082521648
1966-67Beşiktaş3216133441545
1967-68Fenerbahçe3219112381249
1968-69Galatasaray301983491446
1969-70Fenerbahçe301710331644
1970-71Galatasaray301785511842
1971-72Galatasaray301785341442
1972-73Galatasaray301992471247
1973-74Fenerbahçe3015132391543
1974-75Fenerbahçe3015132431843
1975-76Trabzonspor301794361443
1976-77Trabzonspor301875411243
1977-78Fenerbahçe301785482442
1978-79Trabzonspor301316134742
1979-80Trabzonspor3012153251139
1980-81Trabzonspor301677412139
1981-82Beşiktaş3014162381744
1982-83Fenerbahçe3418133432049
1983-84Trabzonspor3418142431450
1984-85Fenerbahçe3418142652550
1985-86Beşiktaş3622122652156
1986-87Galatasaray362385552454
1987-88Galatasaray382792863590
1988-89Fenerbahçe3629611032793
1989-90Beşiktaş342365772075
1990-91Beşiktaş302091632469
1991-92Beşiktaş302370582076
1992-93Galatasaray302064742166
1993-94Galatasaray302244672870
1994-95Beşiktaş342473802679
1995-96Fenerbahçe342662681984
1996-97Galatasaray342572903082
1997-98Galatasaray342365864375
1998-99Galatasaray342392853078
1999-00Galatasaray342473772379
2000-01Fenerbahçe342446823976
2001-02Galatasaray342464753178
2002-03Beşiktaş342671632185
2003-04Fenerbahçe342374824176
2004-05Fenerbahçe342626772480
2005-06Galatasaray342653823483
2006-07Fenerbahçe3420104653170
2007-08Galatasaray342473642379
2008-09Beşiktaş342185603071
2009-10Bursaspor342365652675
2010-11Fenerbahçe342644843482
2011-12Galatasaray4025114783086
2012-13Galatasaray342185663571
2013-14Fenerbahçe342356743374
2014-15Galatasaray342455603577
2015-16Beşiktaş342545753579
2016-17Beşiktaş342383733077
2017-18Galatasaray342437753375
2018-19Galatasaray342095723669
2019-20Medipol Başakşehir342095653469
2020-21Beşiktaş402668894484
2021-22Trabzonspor3823123693681
2022-23Galatasaray362844832788
2023-24Galatasaray3833329226102

Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, tabloda değerlendirmeye alınmamıştır.

2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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