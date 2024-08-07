Beşiktaş maçında oyundan alınınca küfrettiği iddia edilmişti! Kerem Aktürkoğlu'nda gece yarısı cevap geldi

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş mücadelesinin devre arasında oyundan alındıktan sonra çılgına döndüğü ve, "Bir daha bu formayı giyenin..." şeklinde küfürler ettiği iddia edildi. Milli futbolcu çıkan haberlere gece 03.00'te sosyal medya hesabından cevap verdi.

Galatasaray'da Beşiktaş'a kaybedilen 5-0'lık Süper Kupa hezimetinin yankıları devam ediyor. Son olarak, mücadelenin devre arasında Okan Buruk'un oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.

İlk yarının sonunda oyundan alınacağını öğrendikten sonra sinirlenen milli oyuncunun su şişelerini tekmelediği ve küfrettiği iddia edildi.

"Bir daha bu formayı giyenin..." şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürülen 25 yaşındaki futbolcu, gece yarısı yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır" dedi.

KÜFÜR İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

TFF Süper Kupa’daki Beşiktaş maçının devre arasında, Galatasaray’ın soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım.

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımız Süper Kupa maçının ilk yarısını geride kapattıktan sonra, yalnızca oyuncuların olduğu bölümde, takım kaptanı olarak arkadaşlarıma önümüzde uzun bir sürenin bulunduğunu, kulübümüz ve taraftarımız için geri dönebileceğimizi anlatıp, ikinci yarı öncesi moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini söyledim.

İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.

Kariyeri boyunca Galatasaray’a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray’ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray’a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.

Bilinmesini istediğim bir diğer konu ise Galatasaray’ın kutsal kabul edilmesi gereken soyunma odasındaki herhangi bir konuşmanın, anlamından saptırılmış olsa dahi, Galatasaray Kaptanı’na düşmanca bir tavırla her türlü dedikoduya zemin hazırlanarak, “birçok farklı yerden teyit ettiklerini” ama yaptıkları mesleğin en temel prensiplerini yok sayıp, oluşturdukları olayın taraflarından birine söz hakkı tanıma ihtiyacı dahi hissetmeyen birtakım kişilerce konuşulabilecek noktaya ulaşmasıdır.

Ayrıca camia olarak sezon boyu büyük emek verdiğimiz, üzerinde 30 milyondan fazla Galatasaraylının tek tek hakkının bulunduğu şampiyonluktaki katkı muhasebesini yapmak da bu kişilerin haddine değildir.

Yaşadığımız ağır mağlubiyetle yüzleşerek başımızı dik tutacağımız ve hedeflerimiz için mücadeleye devam edeceğimiz sezonun bu döneminde, dışımda gelişiyor olmasına rağmen böyle bir gündemin oluşmasından üzüntü duyuyorum.

Ben Galatasaray’ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim.

Saygılarımla,

Kerem Aktürkoğlu