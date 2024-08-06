Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Kupa maçının ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Ligde 66 sezonda 6 farklı şampiyon çıktı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.