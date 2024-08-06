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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK&#039;ye sevk edildi

Spor Haberleri

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Kupa maçının ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

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