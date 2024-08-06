Devler Ligi bizi bekliyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'a kolay rakipler...

Fenerbahçe, Lille’i elerse Slavia Prag-Union St. Gilloise eşleşmesinin galibiyle; Galatasaray ise İsviçre Ligi’nde şu anda lig sonuncusu olan Young Boys ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılan Galatasaray ile 3. ön eleme turunda Lille’i elemesi hâlinde play-off turuna kalacak olan Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcilerimize kolay rakipler düştü. Fenerbahçe, Lille’i elemesi hâlinde Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya çalışacak. Slavia Prag, Çekya Ligi’nde üç maçta aldığı iki galibiyet, bir beraberlikle ikinci sırada.

UNİON SG'Yİ ELEMİŞTİ

Union Saint-Gilloise ile geçen yıl Konferans Ligi’nde son 16 turunda karşılaşan sarı lacivertliler, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Kadıköy’de 1-0 kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırmıştı. Galatasaray ise şu anda İsviçre Ligi’nde oynadığı dört maçta bir beraberlik, üç mağlubiyetle son sırada bulunan Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe’nin bu sezon 2. ön eleme turunda elediği Lugano, ligde üçte üç ile lider durumda. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos’ta oynanacak. İlk maça Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe ise evinde çıkacak.

DİŞİMİZE GÖRE RAKİPLER! HAYDİ GRUBA

UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz dişine göre rakiplerle eşleşti. Avrupa Ligi macerasına play-off turundan başlayacak olan Beşiktaş, Sırbistan ekibi FK Partizan ile İsviçre takımı Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’i elemesi hâlinde play-offf turunda Portekiz’in tecrübeli takımı Braga ile İsviçre ekibi Servette eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir ise İberia’yı elemesi durumunda, play-off turunda İrlanda takımı St. Patrick’s ile Azerbaycan temsilcisi Sabah eşleşmesinin kazananı ile tur mücadelesi verecek.