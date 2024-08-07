Derrick Köhn ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Lucas Digne'ye kanca attı
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Galatasaray'da sol beke bir türlü çare bulunamıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'den de memnun değil. Okan Buruk, Köhn'ün gönderilmesini isterken, aranan sol bek de bulundu. Galatasaray'ın gündeminde Lucas Digne var.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündem sol bek.
Geçen sezon başında kiralanan Angelino'dan umduğunu bulamayan Aslan, devre arasında Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.
Aslan bir kez daha umduğunu bulamadı ve yeni arayışlara başladı.
Spartak Moskova'dan gelen 8 milyon euro'luk teklifi reddeden Cimbom, 10 milyon euro bonservis bekliyor.
YENİ SOL BEK ADAYI BELLİ
Köhn'ün yerine gelecek sol bek de netleşmeye başladı. Footmercato'nun haberine göre Galatasaray, Lucas Digne'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Aston Villa'nın yaklaşık 3 yıl önce Everton'dan 30 milyon Euro'ya transfer ettiği deneyimli sol bek için girişimler başladı.
Geçtiğimiz sezon 46 maça çıkıp 3350 dakika süre alan 31 yaşındaki Fransız sol bek, 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Digne'nin Aston Villa ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.