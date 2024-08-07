Derrick Köhn ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Lucas Digne'ye kanca attı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 7 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'da sol beke bir türlü çare bulunamıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'den de memnun değil. Okan Buruk, Köhn'ün gönderilmesini isterken, aranan sol bek de bulundu. Galatasaray'ın gündeminde Lucas Digne var.