Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi
Spor Haberleri / Fanatik
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun menajerine kendisine takım bulması talimatı verdi.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması gündemde. Deneyimli futbolcu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.
OKAN BURUK İLE TARTIŞMIŞTI
Fanatik'te yer alan habere göre, Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası Sergio Oliveira, takım arkadaşlarının araya girmesiyle affedilmişti. Yeni sezon planları arasında yer alamayan futbolcu menajerine talimat verdi. Sergio Oliveira'nın menajerine yeni kulüp bulması için talimat verdiği iddia edildi.
MENEJERİNE TALİMAT VERDİ
Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Oliveira 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Kaynak: Fanatik