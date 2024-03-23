Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Fanatik 23 Mart 2024 18:08 - Güncelleme: 23 Mart 2024 18:20 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Fanatik

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun menajerine kendisine takım bulması talimatı verdi.