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Haberler > Spor > Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi

Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi

Spor Haberleri  / Fanatik

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun menajerine kendisine takım bulması talimatı verdi.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması gündemde. Deneyimli futbolcu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

OKAN BURUK İLE TARTIŞMIŞTI

Fanatik'te yer alan habere göre, Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası Sergio Oliveira, takım arkadaşlarının araya girmesiyle affedilmişti. Yeni sezon planları arasında yer alamayan futbolcu menajerine talimat verdi. Sergio Oliveira'nın menajerine yeni kulüp bulması için talimat verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi - 1. Resim

MENEJERİNE TALİMAT VERDİ

Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Oliveira 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Fanatik
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