Galatasaray'dan Doue ve Wendel açıklaması! Aslan o isimden vazgeçti

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer sürecindeki davranışları sebebiyle Guela Doue transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Hatipoğlu, Zenit forması giyen Wendel'in transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Avusturya kampı sonrası İstanbul'a gelen ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde sağ bek ve orta saha transferini sonuçlandırması bekleniyor. Bugün antrenman öncesi yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu ve transfer süreci hakkında bilgi verdi.

BÜYÜK BİR TRANSFER LİSTEMİZ YOK

"Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var.

DOUE TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİK

Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçtiğini söyleyen İbrahim Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Guela Doue transferinden vazgeçtik. Doue transferi için Rennes ile geçerli anlaşmamız var. Ancak oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktu. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bizim kurallarımız ve şartlarımız var. Gelinen noktada görüşmeler sonlandı."

WENDEL'İ TRANSFER

Wendel'i transfer etmek istediklerini ve uğraştıklarını söyleyen İbrahim Hatioğlu, "Zenit, Wendel'i bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Süreci takip ediyoruz. Transfer çalışmaları konusunda sanki bizler tarafından sızdırılıyor veya önceden bilgi veriliyor gibi hava oluşturulmaya çalışıyor. Yanlış ve haksız eleştiri. En çok zararı gören bizleriz. Bu haberlerin sızmamasını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.