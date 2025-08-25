Galatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası!

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Avrupa basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Chelsea’nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku’yu gündemine aldı.

FORVET HATTINA GÜÇLÜ İSİM

27 yaşındaki Fransız milli oyuncunun, Premier Lig ekibinde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle düzenli forma şansı bulamadığı ve sezon sonunda ayrılabileceği öne sürülüyor. Galatasaray yönetiminin ise forvet hattına kalite katacak bir isim arayışında olduğu ve bu doğrultuda Nkunku’nun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Fransa Milli Takımı forması da giyen yetenekli futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı ifade edilirken, Galatasaray’ın oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada bu söylentiye büyük ilgi gösterirken, Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.