Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası!

Galatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası!
Chelsea, Galatasaray, Nkunku, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı-kırmızılıların Chelsea’nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Avrupa basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Chelsea’nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku’yu gündemine aldı.

FORVET HATTINA GÜÇLÜ İSİM

27 yaşındaki Fransız milli oyuncunun, Premier Lig ekibinde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle düzenli forma şansı bulamadığı ve sezon sonunda ayrılabileceği öne sürülüyor. Galatasaray yönetiminin ise forvet hattına kalite katacak bir isim arayışında olduğu ve bu doğrultuda Nkunku’nun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Galatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası! - 1. Resim

Fransa Milli Takımı forması da giyen yetenekli futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı ifade edilirken, Galatasaray’ın oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada bu söylentiye büyük ilgi gösterirken, Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 1,7 puan arttıÜniversite kayıt tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı - SporBeşiktaş genç yıldızı resmen duyurdu!Derbiyi de o yönetmişti... Fenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem! - SporFenerbahçe-Benfica maçına tanıdık hakem!Barış Alper Yılmaz'a zehir zemberek sözler! Hasan Şaş: Sen kime baskı yapıyorsun - SporBarış'a zehir zemberek sözler: 10 gün kala...Amerika Açık'ta kaos anları! Fotoğrafçı korta daldı, Daniil Medvedev böyle çıldırdı - SporTurnuvada kaos! Fotoğrafçı korta dalınca böyle çıldırdı4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklama: "Galatasaray'ın seviyesinde değiliz" - Spor4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklama: "Galatasaray'ın seviyesinde değiliz"Fenerbahçeli Djiku'ya Fransa'dan teklif - SporFenerbahçeli Djiku'ya Fransa'dan teklif
Sonraki Haber Yükleniyor...