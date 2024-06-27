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Gel bakalım Avusturya! Futbolcularımız hırs yüklü...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gel bakalım Avusturya! Futbolcularımız hırs yüklü...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ay yıldızlı ekibimiz son 16 turunda 2 Temmuz’da Leipzig’de D Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak. Futbolcularımız hırslı: Avusturya’ya bileneceğiz...

Maçın ardından futbolcularda mutluluk büyüktü. Hakan Çalhanoğlu taraftarlara üçlü çektirdi. Bir yandan da büyük bir hırs vardı. Takımımız turnuva öncesi hazırlık maçında Avusturya’ya 6-1 mağlup olmuştu. Cenk Tosun, “Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu” sözlerini kullandı. 

Gel bakalım Avusturya! Futbolcularımız hırs yüklü... - 1. Resim

ONLARLA İŞİMİZ VAR

Mert Müldür de, “Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bütün takımı tebrik ediyorum. Bu maç öncesi arkadaşlarla konuştuk. Çekya’yı geçip Avusturya ile işimiz var dedik” sözlerini kullandı. Merih Demiral da, “Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz” dedi. İsmail Yüksek ise, “Seviniyoruz ama hemen Avusturya’ya bileneceğiz” dedi.

MONTELLA: MİLLETİMİZ İÇİN MUTLUYUM

Çalıştırıcımız Vincenzo Montella, “Milletimiz için çok mutluyum. Son dönemlerde çok gereksiz eleştiriler olmuştu” derken, “Birinci gol tecrübesizliğimizden oldu. En genç takımız turnuvada. Artık rakip fark etmez. Ne kadar ilerlerseniz o kadar iyi rakipler gelir. Bir hesap yapmıyoruz” sözlerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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