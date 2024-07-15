Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı! '30 milyon Euro verseler bile...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili kararını verdi. Genç futbolcunun oyun planında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, istenilen bonservis bedeli teklif edilse bile oyuncunun satılmaması gerektiğini yönetime iletti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, transferde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli oyuncuları kampa yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Öte yandan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili kararını verdi. Hollandalı teknik adamın Semih Kılıçsoy kararı ortaya çıktı.

NE OLURSA OLSUN KALMALI

Sabah'ta yer alan habere göre; Hollandalı çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy'u ne olursa olsun takımda kalmasını istiyor. Bronckhorst'un, yönetimin genç futbolcu için istediği 30 milyon Euro bonservis bedelinin ödenmesi durumunda bile oyuncunun satılmaması gerektiğini söylediği aktarıldı.

OYUN PLANIMDA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Haberde Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Semih bu kulübün geleceği ve oyun planımda önemli bir yeri var. 30 milyon Euro da verseler satmayın." dediği iddia edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 12 kez rakip ağları sarstı ve 3 kez arkadaşlarına gol pası verdi.