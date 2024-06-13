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Gökhan İnler, Udinese'nin yeni sportif direktörü oldu

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Gökhan İnler, Udinese&#039;nin yeni sportif direktörü oldu

Spor Haberleri

Ülkemizde Beşiktaş dahil birçok takımda forma giyen Gökhan İnler, İtalya'da yıllarca formasını giydiği Udinese'ye geri döndü. Gökhan İnler, kariyerine sportif direktör olarak devam edecek.

Gökhan İnler, daha önce 4 sene futbolcu olarak formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Udinese'ye geri döndü. 

Udinese'den yapılan açıklamada Gökhan İnler'in sportif direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

4 SENE UDINESE FORMASI GİYDİ

Gökhan İnler, 2007-2011 tarihlerinde Udinese forması giydi. İnler, Türkiye'de ise Beşiktaş, Başakaşehir ve Adana Demirspor formaları giymişti.

Düzenleyen:  - Spor
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