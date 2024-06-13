Gökhan İnler, Udinese'nin yeni sportif direktörü oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Ülkemizde Beşiktaş dahil birçok takımda forma giyen Gökhan İnler, İtalya'da yıllarca formasını giydiği Udinese'ye geri döndü. Gökhan İnler, kariyerine sportif direktör olarak devam edecek.
Gökhan İnler, daha önce 4 sene futbolcu olarak formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Udinese'ye geri döndü.
Udinese'den yapılan açıklamada Gökhan İnler'in sportif direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.
4 SENE UDINESE FORMASI GİYDİ
Gökhan İnler, 2007-2011 tarihlerinde Udinese forması giydi. İnler, Türkiye'de ise Beşiktaş, Başakaşehir ve Adana Demirspor formaları giymişti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor