Gökhan İnler, Udinese'nin yeni sportif direktörü oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat 13 Haziran 2024 12:20 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Ülkemizde Beşiktaş dahil birçok takımda forma giyen Gökhan İnler, İtalya'da yıllarca formasını giydiği Udinese'ye geri döndü. Gökhan İnler, kariyerine sportif direktör olarak devam edecek.