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    • Haberler > Spor > Görüntüler ortada İcardi PFDK'ya... Fenerbahçe ceza istedi

    Görüntüler ortada İcardi PFDK'ya... Fenerbahçe ceza istedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Görüntüler ortada İcardi PFDK&#039;ya... Fenerbahçe ceza istedi
    Burak Kızılhan, İcardi, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İcardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası "TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    İşte Burak Kızılhan'ın o açıklaması;

    ''Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…''

    Görüntüler ortada İcardi PFDK'ya... Fenerbahçe ceza istedi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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