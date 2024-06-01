Göztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağladı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Göztepe son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol forması giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi son olarak kadrosunu Djalma Silva ile güçlendirdi. Göztepe son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol forması giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva transferini bitirdi.

GÖZTEPE RESMEN AÇIKLADI

Göztepe'den yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Silva'nın, AEL Limassol forması ile 74, Brezilya kariyerinde Operário Ferroviário EC ile 41, AD Confiança ile 40 ve Esporte Clube Bahia 21 maçı bulunuyor.