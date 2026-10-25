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Göztepe, Çorum'u geçip seriye bağladı

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Göztepe, Çorum'u geçip seriye bağladı
Başlık ResmiGöztepe, Çorum'u geçip seriye bağladı

Göztepe, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında ağırladığı Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki maçta Göztepe, Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe, Çorum FK'yi 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.

29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe - Çorum FK
Başlık ResmiGöztepe - Çorum FK

53. dakikada Çorum FK, gole yaklaştı. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas üzerinde buluşan Mahmic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

89. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Moukoko'nun savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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