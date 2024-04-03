G.Saray bu sezon tek yenilgisini aldığı Hatay’ı İcardi’nin golüyle yıktı: Rahat uyuyun ben varım

Sarı kırmızılı takımda iki usta ayak maça damga vurdu. Mertens’in ‘al da at’ ortasında İcardi ağları havalandırdı. Cimbom iç sahada üst üste 19. maçını kazanırken koltuğunu korudu.

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ -G.Saray dün ön bölgede Avrupa çapında usta ayaklardan kurulu bir on birle yayıldı sahaya.

ADRESE TESLİM ORTA

Sarı kırmızılı takım şampiyon olduğu geçen sezondan beri topu hücum hattındaki klas isimlere ulaştırıp sonuca giden bir oyun anlayışıyla başarıya ulaşıyor. Okan Hoca bu sezon tek yenilgisini aldığı Hatay karşısında da farklı anlayışta değildi. Usta Mertens’in ‘adrese teslim’ ortasında Mauro İcardi gerekeni yaptı.

ASLAN'IN YOĞUN PRESİ

Defans önünde Torreira ve Kerem Demirbay’la alan daraltan Cimbom aldığı topları Ziyech-Zaha kanatlarıyla buluştururken rakip on sekiz içine çapraz koşularla girmekten tutun da, Mertens orijinli tehlikeli paslarla sonuç aradı. Hatay’ın topla buluştuğu noktalara üçlü-dörtlü presle koşturan ve rakibine oyun kurma şansı tanımayan Buruk’un talebeleri istediği üç puanı aldı.

HATAY BASKI KURDU

İkinci yarıda Hatay’ın bulduğu goldeki milimlik ofsayt belirleyiciydi. Ardından Okan Hoca yorulan Zaha ve Ziyech’i oyundan alarak Kerem Aktürkoğlu-Kaan takviyesiyle takımının direncini artırdı. Maça sağ bek başlayan Barış sağ öne geçti. Hatay’ın son bölümlerdeki arayışları G.Saray’ın kalabalık defans bloğunu aşamadı. Sarı kırmızılı takım millî ara dönüşü kritik bir üç puan aldı.

İCARDİ KENDİNİ AŞTI

G.Saray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi kendini aştı. Daha önce kariyerinde gole en çok katkıyı 2014-15 sezonunda İnter’de (27 gol 7 asist) veren yıldız futbolcu dün Hatay filelerini havalandırarak bu rekorunu kırdı. İcardi G.Saray’da 24 gol 11 asiste ulaştı ve 35 gole katkı vererek bir sezondaki kariyer rekorunu kırdı.

BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Sarı kırmızılı çalıştırıcı iç sahada üst üste 19. maçını kazandı. Buruk, “Kalan bütün maçları alacağız” dedi

MUSLERA'YA ÖVGÜ

Hatayspor’u da mağlup eden G.Saray iç sahada üst üste 19. maçını da kazandı ve rekor kırdı. Daha önce iç saha galibiyet rekoru 18 maçla Mircea Lucescu’ya (2001-2002 sezonu) aitti. Okan Buruk büyük bir gurur yaşarken, “Muslera’nın 500. maçı. Özel tişörtlerle sahaya çıktık. Bizim için, Galatasaray için önemli bir figür. Şampiyonlukları, başarılarıyla Türk futbolunda önemli bir yer edindi” dedi.

TAKIMIN BAŞARISI

“Rekoru ben değil takım kırıyor. Bütün bir camia olarak bu başarıları elde ediyoruz” diyen Okan Hoca, “Kamp döneminde iyi hazırlık geçirdik. İyi bir ortam, birlikte olduğumuz, ailelerin olduğu 5 günlük kamptı. İyi çalıştık orada. Mental olarak da İstanbul’un dışına çıktık. Güzel sahalar vardı. Kamp olumluydu. Bu maç çok önemliydi. Kalan maçları da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

100 GÜN SONRA ON BİRDE ZİYECH'İN HASRETİ BİTTİ

∂ G.Saray’ın Faslı yıldızı Hâkim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11’e girdi. Son olarak 24 Aralık 2023’teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası’ndan sakat dönmüştü. Futbolcu 3 ay 9 gün sonra on birdeydi.

SEKİZ MAÇIN ARDINDAN ZAHA ON BİRDE

∂ G.Saray’ın Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha Süper Lig’de sekiz maçın ardından ilk on birde mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11’e giren 31 yaşındaki hücum oyuncusu, sonrasındaki 8 maçın 7’sinde oyuna sonradan girmişti.

DÖRDÜNCÜ DEFA AKTÜRKOĞLU KULÜBEDE

∂ G.Saray’da Kerem Aktürkoğlu bu sezon 4. defa bir maça yedeklerde başladı, ikinci yarıda süre aldı. Kerem, bu sezon 30 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 14 Avrupa kupası olmak üzere 46 resmî müsabakada forma giydi.