Haller el yaktı! Beşiktaş’ın talip olduğu golcü çok maliyetli

Fildişili yıldız yıllık 10 milyon avro ücret istedi. Siyah beyazlılar yine de golcü oyuncuyla pazarlığa devam ediyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund’da forma giyen Sebastien Haller için resmî görüşmelere başladı. Alman kulübüyle yapılan temaslarda bonservis bedelinin 9-10 milyon avro civarında olacağı konuşuldu. Fildişili yıldızın yıllık ücreti de az değil. 30 yaşındaki oyuncu, Dortmund’da 8,5 milyon avro kazandığını, Türkiye’de ise ancak 10 milyon avroluk teklif gelirse oynayabileceğini menajerine iletti. Siyah beyazlı yöneticiler gelen bu habere rağmen pes etmiş değil.

O PARAYI KİMSE VERMEZ

Sebastien Haller’in menajeriyle yapılacak yeni görüşmede indirim istenecek. Başkan Hasan Arat’ın “Haller 8,5 milyon avroluk sözleşmeyi iki yıl önce imzaladı. O zamandan beri performansı iyi değil. Geçen sezon ligde gol atamadı. İstediği ücreti Avrupa’da kimse vermez. Ajax’taki günlerine dönmesi için Beşiktaş’a ihtiyacı var” dediği öğrenildi. Öte yandan yedek golcü için İsviçre’nin Yverdon takımında forma giyen ve geçen sezon 10 gol atan Kevin Carlos için teklif yapıldı.