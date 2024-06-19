Hırvatistan son dakikada yıkıldı! Arnavutluk 1 puanı 90+5'te kurtardı

EURO 2024'te 2.kez sahne alan takımlardan Hırvatistan ve Arnavutluk 2-2 berabere kaldı. Arnavutluk, 90+5'te bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Turnuvadaki ilk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesi 2-2 berabere bitti

ARNAVUTLUK'UN GOLLERİ

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk'un golleri 11. dakika Laçi ve 90+5'te Gjasula'dan geldi.

HIRVATİSTAN'IN GOLLERİ

Hırvatistan'ın gollerini ise 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada bu kez kendi kalesi Gjasula attı