Hull City play-off şansını zora soktu! Premier Lig umutlarını azaltan skor

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 20:41 - Güncelleme: 29 Mart 2024 20:48 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Stoke City'i konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Hull City'de oynayan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan karşılaşmaya 2.yarıda dahil oldu.