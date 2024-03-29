Hull City play-off şansını zora soktu! Premier Lig umutlarını azaltan skor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
İngiltere Championship'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Stoke City'i konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Hull City'de oynayan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan karşılaşmaya 2.yarıda dahil oldu.
İngiltere Championship'in 39. haftasında The MKM Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Stoke City karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Stoke City 2-0 galip ayrıldı.
HULL CİTY'NİN 1 MAÇI EKSİK
Karşılaşmada Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Laurent ve 90+3. dakikada Hoever kaydetti. Bu sonuçla Hull City, 58 puanla 9. sırada yer aldı. Premier Lig için play-off oynamaya hak kazanacak olan 6. sırayla Hull City arasındaki puan farkı 6 puan fark bulunuyor. Hull City'nin 1 maç eksiği var.
MİLLİLER 2.YARIDA SAHADA
Hull City'de Abdulkadir Ömür karşılaşmaya 60. dakikada, Ozan Tufan ise 71. dakikada dahil oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi