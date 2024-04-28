Canlı yayında birbirlerine girmişlerdi! Ahmet Çakar ayrılığı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol adlı futbol tartışma programında birbirine girmiş moderatör Ertem Şener yayını kesmek zorunda kalmıştı. İkiliden Ahmet Çakar, flaş bir açıklama yaptı. Programdan ayrılacağını duyuran Çakar, Kütahyalı'yı hedef almadan da duramadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımı, 2023 Süper Kupa finali için Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği ve 2 dakika süren karşılaşma sonrası yayınlanan Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girmişti.

İkili arasında geçen diyalog şöyle;

Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?

BİR AYRILIK DAHA

Bu yaşananlar sonra ikili barıştıklarını duyursa da durum pek öyle değil. Sinan Engin'in ardından Beyaz Futbol'dan ayrılacağını duyuran Ahmet Çakar, açıklamasını şu sözlerle yaptı:

"Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz."

Çakar ayrıca televizyona bir sene kadar ara vereceğini ve Çanakkale'de organik tarım yapacağını belirtti.