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Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Siirt&#039;te öğrenci minibüsü devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt Pervari'de öğrenci minibüsü devrildi. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Pervari ilçesi Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde Adil S. idaresindeki 56 BA 802 plakalı öğrenci minibüsü devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerde İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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