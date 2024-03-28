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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobil başka bir hafif ticari araca çarparak ikiye bölündü.

KOPAN PARÇA 30 METRE UÇTU

Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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