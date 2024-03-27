Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mart 2024 14:22 - Güncelleme: 27 Mart 2024 14:27 - Güncelleme:

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Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.