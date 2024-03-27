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Haberler > Gündem > Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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