Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı