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Haberler > Dünya > Güney Afrika'da yolcu otobüsü köprüden uçtu! En az 45 kişi öldü

Güney Afrika'da yolcu otobüsü köprüden uçtu! En az 45 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güney Afrika&#039;da yolcu otobüsü köprüden uçtu! En az 45 kişi öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da bir otobüs köprüden aşağı uçtu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre kaza da 45 kişi öldü.

Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında toplam 45 kişi öldü, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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