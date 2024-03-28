Güney Afrika'da yolcu otobüsü köprüden uçtu! En az 45 kişi öldü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güney Afrika'da bir otobüs köprüden aşağı uçtu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre kaza da 45 kişi öldü.
Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında toplam 45 kişi öldü, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi