Güney Afrika'da yolcu otobüsü köprüden uçtu! En az 45 kişi öldü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 21:53 - Güncelleme: 28 Mart 2024 21:59 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da bir otobüs köprüden aşağı uçtu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre kaza da 45 kişi öldü.