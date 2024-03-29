Oy kullanmama cezası ödenmezse ne olur? Oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmişti

Kanunlara göre her vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunlu ve vatandaşlık görevidir. 31 Mart 2024 Pazar Türkiye sandığa belediye başkanlarını seçmek için oy vermek üzere gidecek. Oy kullanmanın zorunlu olmasının yanı sıra cezası da var. Peki, Oy kullanmama cezası ödenmezse ne olur? İşte detaylar…

Oy kullanmama cezası ödenmezse ne olur? 31 Mart Pazar günü okullar oy vermek ve vatandaşlık görevini getirmek için sandığa giden vatandaşlar ile dolup taşacak. Oy kullanmayacağım ama cezasını da ödemek istemiyorum diyenler oy kullanmanın cezası nedir ve ödemezsem ne olur sorusuna cevap arıyorlar.

OY KULLANMAMA CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluk. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda ise cezai işlem uygulanıyor.

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

31 MART’TA KİMLER OY KULLANAMAZ?

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamaz.

OY KULLANACAĞIM OKULU NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.