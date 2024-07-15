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İlk temaslar başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk temaslar başladı! Bayern Münih&#039;ten Galatasaray&#039;a
Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bayern Münih'li yıldız oyuncu Mazraoui ile ilk temas başladığı bildirildi.

Alman basınından Sport Bild'e göre, Bayern Münih'te sağ bek pozisyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, kulüp yönetimine ayrılmak istediğini iletti.

İlk temaslar başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a - 1. Resim

Bu gelişme üzerine Galatasaray, yıldız oyuncu ile ilgilenmeye başladı. Haberde, taraflar arasında ilk temasların başladığı belirtilirken, Bayern Münih'in Mazraoui için belirlediği bonservis bedeline dair bir bilgi yer almadı.

İlk temaslar başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a - 2. Resim

Ajax altyapısından yetişen ve 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Mazraoui, geçen sezon oynadığı 29 resmi maçta 4 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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