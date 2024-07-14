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Haberler > Teknoloji > James Webb Uzay Teleskobu Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi!

James Webb Uzay Teleskobu Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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James Webb Uzay Teleskobu Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

James Webb Uzay Teleskobu, birbirine geçmiş Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi ve bu galaksilerin etrafında bir pus olduğunu ortaya çıkardı. NASA, ESA ve CSA'nın ortak çalışması olan teleskop, 326 milyon ışık yılı uzaklıktaki bu iki galaksiyi, mavi yıldızlar ve gaz bulutlarıyla çevrili olarak fotoğrafladı.

James Webb Uzay Teleskobu, ilk tam renkli fotoğraflarını yayımlamasının ikinci yıl dönümünde "Penguen NGC 2936" ve "Yumurta NGC 2937" olarak bilinen iki galaksinin iç içe geçmiş halde olduğunu gözlemledi.

James Webb Uzay Teleskobu Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi! - 1. Resim

NASA'nın açıklamasına göre, bu galaksiler on milyonlarca yıldır birbirine karışmış durumda ve nihayetinde birleşerek tek bir galaksi haline gelecekler. NASA, benzer bir birleşmenin 4 milyar yıl içinde Samanyolu ve Andromeda galaksileri arasında da gerçekleşeceğini belirtti.

James Webb Uzay Teleskobu Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi! - 2. Resim

JAMES WEBB'İN ROLÜ

James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere 25 Aralık 2021'de fırlatıldı ve şu anda Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta, evrenin bilinmeyenlerini araştıran en büyük gözlemevi olarak görev yapıyor. Mashable'ın haberine göre, Bu kızılötesi gözlem, Webb'in derin uzayda gerçekleştirdiği önemli keşiflerden sadece biri olarak öne çıkıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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