İlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi İlkay Gündoğan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanlarının ardından çift kale maç oynadı.

Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.