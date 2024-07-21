İngiliz basını Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu! Chamberlain kiralık gidecek iddiası

Düzenleyen: Ahmet Polat 21 Temmuz 2024 20:11 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 20:16 - Güncelleme:

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Kadrodaki yabancı futbolcu sayısı azaltmaya çalışan Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın Chamberlain'i kiralamaya sıcak baktığını duyurdu.