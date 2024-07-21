İngiliz basını Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu! Chamberlain kiralık gidecek iddiası
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Kadrodaki yabancı futbolcu sayısı azaltmaya çalışan Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın Chamberlain'i kiralamaya sıcak baktığını duyurdu.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde kadro planlamasını oluşturmaya çalışan Beşiktaş'ta yapılan transferler kadar, takımdan ayrılması beklenen oyuncular da gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlıların oynatmayı planlamadığı yabancı futbolcularla yolları ayırmak istediği biliniyor. Bu isimlerden birisinin geçen sezon sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain olduğu öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ KİRALIK GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR
Chamberlain hakkında İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, oyuncunun maaşının büyük bölümünün karşılanması halinde Chamberlain'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
İNGİLİZ KULÜPLER TALİP OLABİLİR
Geçtiğimiz dönemde Premier Lig'ten kulüplerin Chamberlain'e talip olabileceği belirtilmişti.