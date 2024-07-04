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İrfan Can Eğribayat'ın acı günü! Fenerbahçe taziye mesajı yolladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat&#039;ın acı günü! Fenerbahçe taziye mesajı yolladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Başsağlığı, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten taziye mesajı geldi...

Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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