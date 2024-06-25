İrfan Can Kahveci'den sosyal medya açıklaması! 'Çıkan olaylar bizi güldürüyor'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci, "Sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken kendi kendine değişik şeyler yaşanıyor. Biz de anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci, takıma güvendiğini ve gruptan çıkıp yola devam edeceklerine inandıklarını söyledi.

İNŞALLAH BU TURNUVADA GOL ATARIM

Karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, sağlık durumu hakkında, "Şu an iyi hissediyorum. Üç gündür takımla beraber çalışıyorum. Ondan önce bireysel çalışmalar da gerçekleştirdim. Polonya maçından sonra çok ara vermedim. 90 dakika oynayacak kondisyonda değilim belki ama gruptan çıktıktan sonra o kondisyonu yakalayabilirim. Hocamız ne kadar süre verirse 15-20 ya da daha fazla elimden geleni yaparım, kendimi iyi hissediyorum. Hedefim bu turnuvada da gol atmak. İnşallah süre bulursam bunun için kendimi zorlayacağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. İlk iki maçta da oynamak isterdim. İnşallah bu turnuvada da golümü atarım." ifadelerini kullandı.

TAKIMA GÜVENİYORUM

İrfan, Portekiz maçından sonra yapılan eleştirilerle ilgili, "Biraz büyütüyoruz. İlk maçı kazandık, ikinci maçta Portekiz'e yenildik. Şu an her şey bizim elimizde. Önceki turnuvada ilk maçımızı kaybetmiştik 3-0. Burada ilk maçı kazandık, bir avantaj oldu. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takıma güveniyorum. Gruptan çıkıp, devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

BİZİ ETKİLEMİYOR, DAHA DA HIRSLANDIRIYOR

Milli futbolcu, "Sosyal medyada milli takımda bir sorun var gibi gösterilmeye çalışılıyor. İçeride durum nasıl?" sorusuna, "Bizim içeride güzel bir ortamımız var. Sakatlandığımda hoca ve doktorla toplantı yaptık ve bu takıma güvendiğimi, burada kalmak istediğimi söyledim. Hoca da sağ olsun bana güvendiğini gösterdi. Aslında sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken kendi kendine değişik şeyler yaşanıyor. Biz de anlam veremiyoruz. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor, daha da hırslandırıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da oynayan olsun hep beraberiz. İyi arkadaşlıklarımız var. Milli bayrağın altında takımcılık işlerini bırakmamız gerekiyor." cevabını verdi.

İLK MAÇTA BUNU İYİ HİSSETTİK

İrfan, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "İlk maçta bunu iyi hissettik. İkinci maçta daha durgun gibiydiler. Biz sahada düştüğümüzde onların bizi yukarı çıkarmaları gerekiyor. İnşallah yarın bizi daha da yükseltirler." ifadelerini kullandı.

ÜÇ YILDIR KANAT OYNUYORUM

Milli futbolcu, "İrfan için kanatta mı, yoksa orta sahada mı oynuyor diyebiliriz?" sorusunu, "Üç yıldır kanat oynuyorum. Kanada da alıştım ama orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım ne karar verirse elimden geleni yapmaya çalışırım. Orta sahada iyi performanslarım oldu, kanatta da iyi performans gösterdim. Takımın ihtiyacına göre hocalar ne karar verirse orada elimden geleni yaparım." şeklinde cevapladı.

İrfan, "Son 16 turunda Fransa mı yoksa Hollanda ile mi eşleşmek istersin?" sorusuna, "İkisi de çok iyi takımlar. Benim tercihim Hollanda olur.