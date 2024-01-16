İrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü

16 Ocak 2024 08:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:21

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü beklenen katkıyı yapmayınca tartışma konusu olan İrfan Can Kahveci kendine güvenenleri mahcup etmedi. İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle gerçek bir kanat oyuncusuna dönüşen milli yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan isimlerin başında gelirken, kariyer rekorunu da çoktan kırdı. İrfan Can, 30 maçta 11 gol, 9 asistle toplam 20 gole katkı sağlarken, Tadic’i solladı, Dzeko ve Szymanski’den sonra takımın en skorer ismi oldu.

ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Yeni transfer gibi görünen İrfan Can, sadece attığı goller, yaptığı asistlerle değil, mücadelesiyle de takdir topluyor. Sahada basmadık yer bırakmayan sadece hücumda değil, savunmada da önemli rol üslenen İrfan Can, bu performansıyla mevkinin asıl yıldızı Cengiz Ünder’i de kulübeye çivilemiş durumda. İrfan’ın bu çıkışında İsmail Kartal’ın etkisi kadar, oyuncunun yaptığı ekstra çalışmaların da etkisi büyük. Millî yıldız, idmanların dışında özel antrenörüyle sürekli güç depoluyor.

HAYALLERİM GERÇEK OLDU

Fenerbahçe’nin son transferi Rade Krunic, takımla çıktığı ilk idman öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli formayı giymek için sabırla beklediğini söyleyen Boşnak yıldız, “Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Artık buradayım ve

çok mutluyum” itirafında bulundu.

Bonucci’ye tam not

Fenerbahçe formasıyla ilk sınavını Gaziantep’te veren Leonardo Bonucci, takıma hemen adapte olduğunu gösterdi. Savunmada hatasız oynayan 36’lık tecrübe ileri çıkıp gol ararken, İrfan’ın golü sonrası coşkulu sevinciyle dikkat çekti. Maç sonunda tribünlere üçlü çektiren Bonucci taraftarla bütünleşti.

L’EQUİPE DUYURDU

İsmail Yüksek Ligue 1’e gidiyor. O. Lyon millî futbolcuyla bir süredir ilgileniyordu. Krunic transferi sonrası hızlanan görüşmelerde sona gelindiği belirtildi. Fransa’nın önemli yayın organı L’Equipe transferin an meselesi olduğunu duyurdu. Bu arada bir başka orta saha Crespo’yu da Olimpiakos istiyor ve görüşmeler sürüyor.

HER GOLDE VAR

Sadece Süper Lig’in değil, Avrupa’nın da en skorer orta sahası olan Sebastian Szymanski, Gaziantep maçını da boş geçmedi. Galibiyet golünün asistini yapan Polonyalı, ligdeki skor katkısını 20 maçta 18’e çıkardı (9 gol, 9 asist). Toplamda 12 gol, 14 asiste ulaşan Szymanski kariyer rekoru geliştiriyor.

KİMSE ALMIYOR

Sezon başında yıllık ücreti sebebiyle Premier Lig’in kapısında dönen Michy Batshuayi yine aynı sıkıntıyla elde kalacak gibi. Everton ile Rangers’in listesinde olan Belçikalı golcüye kimse F.Bahçe’den aldığı 3,2 milyon avroyu vermeye yanaşmıyor. Batsman de parasında indirime gitmeyi kabul etmiyor.