İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi 'Maçın iptal olması gerekirdi'

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından konuşan İsmail Kartal, yaşanan olayları değerlendirdi. Kartal, başında ve omzunda şişik olduğunu belirterek "maçın iptal edilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya futbol dışında gerçekleşen olaylar damga vurdu. Maçın 13.dakikadasında İsmail Kartal'a tribünden atılan yabancı maddeler isabet etti.

KAFAMDA ŞİŞME VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından olayları değerlendirdi. Kartal, "omzumda ve kafamda hafif şişme var. İçerde birkaç antrenörün çenesi şişik, ağzı dudağı patlamış. Oğlumun kafası şişmiş, çocuğa vurmuşlar" dedi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Son 3 maçımızı 118 km ve üzeri koşmuşuz. Ülke puanına katkı vermişiz, ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. İlk yarıda oyunu planladığım gibi santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başladığında Serdar Aziz'in kasığında sıkıntı vardı Jayden'i oyuna aldık. Daha sonra hiç beklemediğimiz şekilde tribün saldırısına uğradık burada.

BİZ PROVOKE ETMEDİK, SAHANIN İÇİNDE KALDIK

Bu kadar şişe sahaya atılması bizim oyunumuzu etkiledi. Biz de nasibimizi aldık. Kafama, vücuduma bir şeyler geldi ama biz provoke etmedik, yere yatmadık. Hatta sahaya atılan su şişeleri biz de topladık. Sahanın içinde kaldık. Bu ortamda maç 2-2'ye geldi. Hamlelerimizle maçı 3-2 kazandık.

ONLAR RAHAT RAHAT STATTAN AYRILDILAR

Maçtan sonra oyuncularım sevinmeye başladı. Birden bire sahaya giren taraftarlar sonrası saha karıştı. Koridor karıştı. Aynı şeyi biz Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra futbolcular kendi oyuncularını havaya atıp seviniyordu. En doğal hakları. Bizim tribünlerimizden tepki almadılar. Rahat rahat stattan ayrıldılar. Neden biz burada galip gelince bunlar burada yaşanıyor. Neden biz bu kadar karşı karşıya geliyoruz bunu da anlamış değilim.

Biz yenilince onları tebrik ettik, onlar da aynı şeyleri yaptı ama bunlar yaşanmadı.

MAÇIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ

Özellikle 60. dakika oyuncumun kafasına madde geliyor. Maçın iptal edilmesi gerekirdi. Buna rağmen hakemler maçı bitirmedi. Keşke maç sonrası böyle şeyler yaşanmasaydı. Bunların olmaması gerekirdi. Spor dostluktur, arkadaşlıktır. Biraz daha sağduyulu, sakin olmamız gerekiyor. Hepimiz Türk futboluna hizmet etmemiz gerekiyor.

Çok önemli bir galibiyet, buna ihtiyacımız vardı. İlk yarıda iyi oynadık.

BİZE KARŞI HIRSLA SALDIRI VAR

Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Orada da mağlup olunmasına rağmen tribünler hiç böyle tepki vermedi. Bize karşı hırsla saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım hayatımda. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Böyle bir atmosferden aldığımız 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum.

OMUZUMDA VE KAFAMDA ŞİŞME VAR

Benim kafamda hafif bir şişme var. Ben sokakta yetişmiş bir insanım. Ben de Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp şov yapan bir adam değilim. Omuzumda ve kafamda hafif şişme var.

BİRKAÇ ANTRENÖRÜN ÇENESİ ŞİŞİK, AĞZI DUDAĞI PATLAMIŞ

İçerde birkaç antrenörün çenesi şişik, ağzı dudağı patlamış. Oğlumun kafası şişmiş, çocuğa vurmuşlar. Nasıl düzelteceğiz bu işleri! Fazla da konuşmak istemiyorum."