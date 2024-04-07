İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu! 40 yıl sonra yine şampiyonlar

İspanya futbolunda 2023-2024 sezonunun Kral Kupası final maçı Real Mallorca ile Athletic Bilbao arasında oynandı. 90 dakikası 1-1 tamamlanan maç, penaltılara uzadı. Şampiyon Athletic Bilbao oldu.

İspanya Kral Kupası'nı final maçında Real Mallorca ve Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Sevilla kentindeki Cartuja Olimpik Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Real Mallorca, 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle beraberliği yakalayan Athletic Bilbao, rakibine nazaran hücumda daha etkili olsa da son vuruşları yapamadı. Böylelikle maçın normal süresi 1-1 sona erip uzatmalara geçildi. Yine eşitlik bozulmazken kupanın sahibi, penaltı atışlarıyla belli oldu.

ŞAMPİYONLUK 40 YIL SONRA GELDİ

Penaltılarda rakibine karşı 4-2'lik üstünlük elde eden Athletic Bilbao, maç sonunda 5-3'lük skorla kupayı 40 yıl sonra yeniden müzesine götürdü.

BILBAO BU KUPAYI SEVİYOR

Athletic Bilbao, 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde ettiği Kral Kupası'nı en çok müzesine götüren ikinci kulüp olsa da en son 1983-1984 sezonunda kupayı kaldırmıştı. Tarihinde sadece bir defa (2002-2003 sezonunda) Kral Kupası'nı kazanan Real Mallorca ise 4. finalini oynadı.

REAL MADRİD'İ SOLLADILAR

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona'yı Athletic Bilbao (24) ve Real Madrid (20) izliyor.