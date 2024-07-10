İspanya kupaya yürüyor! EURO 2024 yarı final maçında Fransa’yı iki golle saf dışı bıraktı

Maça hızlı giren Horozlar Kolo Muani’nin golüyle öne geçti. Boğalar sonrasında rakibini âdeta sahadan sildi. 16’lık yıldız Yamal golüyle jenerikleri süsledi. Olmo’nun şutunda Kunde’ye de çarpan top ağlarla buluştu.

Maç öncesi genel favori İspanya’ydı. Fakat Fransa öyle başladı ki Boğalar oynayacak alan bulamadı. Özellikle Kante’nin kazandığı topları Katar’da da futboluyla beğeni toplayan Rabiot servise mükemmel koyuyordu. Bunlardan birinde Mbappe rakip on sekiz sağ çaprazında topla buluştu. Ve usta işi ortasıyla Kolo Muani’ye golü attırdı: 0-1. Fakat pas oyunu İspanya’nın işi. Fransa kendi on sekiz önünü kalabalık tutsa da 16’lık bir yıldız kilidi çözdü. Lamine Yamal bizim Arda’nın Gürcistan’a golünü andıran vuruşuyla tabelayı eşitledi: 1-1.

FİNAL 14 TEMMUZ'DA

İspanya bu gol sonrası futbolunu daha da oturttu. Çok geçmeden de ikinci golü buldular. Olmo’nun gol öncesi (üstelik rakip on sekizde) çalımıyla iki Fransız oyuncuyu boşa düşürmesi zeka ürünüydü. Onun şutunda Kunde’ye de çarpan top ağlara gitti: 2-1. Turnuva boyunca gol yollarında etkisiz kalan Horozlar yüklendi fakat İspanya’nın Rodri önderliğindeki defansif anlayışı da disiplinli. Fransa’ya kolay kolay fırsat tanımadılar. İspanya hak ettiği finale yükseldi ve rakibini bekliyor. Final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin’de oynanacak.

ARTIK EN GENÇ GOLCÜ O

Maçın 21. dakikasında İspanya adına skoru 1-1’e getiren golü Lamine Yamal attı. Genç yıldız bu golün ardından tarihe geçti. Lamine Yamal, Pele’nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün).

BİR USTA: OLMO

Çeyrek finalde Almanya’ya usta işi bir gol atan Olmo dün de Fransa’yı zeka ürünü vuruşuyla devirdi. İspanyol futbolcu oynadığı bu iki maçta turnuvaya damga vuran isimler arasına girdi.

KİMSE DİRENEMEDİ

Finale çıkan İspanya turnuvada oynadığı bütün maçlarını kazandı. Boğalar grupta Arnavutluk’u ve İtalya’yı 1-0, Hırvatistan’ı 3-0 yenmişti. Son 16’da Gürcistan’ı 4-1’le, çeyrek finalde Almanya’yı 2-1’le saf dışı eden İspanya dün de Fransa’yı aynı skorla eledi.