İtalya'nın en büyüğü Juventus oldu! Tek golle kupaya uzandılar

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 00:26 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 00:28 - Güncelleme:

İtalya Kupası, Atalanta, Juventus, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta mücadele etti. Juventus, Vlahovic'in attığı tek golle karşılaşmayı kazandı ve kupanın sahibi oldu.