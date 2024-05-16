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İtalya'nın en büyüğü Juventus oldu! Tek golle kupaya uzandılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya&#039;nın en büyüğü Juventus oldu! Tek golle kupaya uzandılar
İtalya Kupası, Atalanta, Juventus, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta mücadele etti. Juventus, Vlahovic'in attığı tek golle karşılaşmayı kazandı ve kupanın sahibi oldu.

İtalya Kupası finalinde Atalanta ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus kupaya uzanan taraf oldu.

Stadio Olimpico'da oynanan maç 1-0 Juventus lehine sona erdi. Kupayı getiren gol 4. dakikada Vlahovic'ten geldi. 

JUVENTUS'UN 15. ZAFERİ

İtalya Kupası'nı en çok kazanan takım durumunda olan Juventus, 15. kez mutlu sona ulaştı. Juventus en son 2020/2021 sezonunda kupaya uzanırken; son 2 yılda Inter kupayı müzesine götüren taraf olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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