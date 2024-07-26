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Jelert yeni Boey! Galatasaray potansiyeli yüksek olan bir sağ bek aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jelert yeni Boey! Galatasaray potansiyeli yüksek olan bir sağ bek aldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransız yıldızı 30+5 milyon avroya Bayern’e rekor fiyata satan sarı kırmızılılar, 11 milyon avroya aldığı 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu da parlatacak…

Sacha Boey’i geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon avroya Bayern Münih’e satan Galatasaray, o günden bu yana Fransız yıldızın boşluğunu bir türlü dolduramamıştı. Geçen yıl kiralanan Fildişili oyuncu Serge Aurier ise neredeyse forma giymeden gitti. Uzun süren sağ bek arayışı nihayet Elias Jelert transferiyle son buldu. Okan Buruk’un istediği isimlerden biri olan 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek sağlık kontrollerinin ardından imza atacak. 

GENÇ AMA TECRÜBELİ

Genç yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere 100’den fazla maça çıkan Jelert için Kopenhag’a 9 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Diğer sağ bek adaylarından ibrenin Jelert’e dönmesinin sebebi ise Sacha Boey potansiyeline sahip olması. Sarı kırmızılılar tıpkı Fransız yıldızı rekor fiyata sattığı gibi dört yıllık sözleşme imzalayacağı Jeler’i de parlatıp Avrupa piyasasına sunmak istiyor. Jelert sağ bekin yanı sıra sol bek ve kanatlarda da oynayabiliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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