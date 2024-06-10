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Jose Mourinho: Rekabeti özledim, tek derdim şampiyonluk

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho Portekiz basınına konuştu: "Şampiyonluk yaşamayı özledim. F.Bahçe’de şampiyonluk için oynayacağız. Bu da beni motive eden bir şey."

Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı Jose Mourinho Portekiz basınına, “Kazanmak için antrenman yapmayı, kazanmak için oynamayı, şampiyonluk yaşamayı özledim. Tottenham ve Roma’da bu yoktu. F.Bahçe’de şampiyonluk için oynayacağız. Bu da beni motive eden bir şey. Şampiyonlar Ligi’ne erişim biraz karmaşık olacak. Üç rakibi elememiz gerekiyor” açıklaması yaptı.

İNGİLİZ BASININDAN GREENWOOD İDDİASI 

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Jose Mourinho’nun eski talebesi Mason Greenwood’u istediğini iddia etti. Forvet oyuncuya 15 yaşındayken M. United’da forma veren isim Mourinho’ydu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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