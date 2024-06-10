Jose Mourinho: Rekabeti özledim, tek derdim şampiyonluk

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2024 07:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 08:44 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho Portekiz basınına konuştu: "Şampiyonluk yaşamayı özledim. F.Bahçe’de şampiyonluk için oynayacağız. Bu da beni motive eden bir şey."