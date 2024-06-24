Jose Mourinho sahaya indi! Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho takımın başında ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.
İLK HAZIRLIK MAÇI TOPUK YAYLASINDA
Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da karşılaşacak.
Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, sonrasında kamp için Avusturya'ya gidecek.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Avusturya'da Fenerbahçe 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlıklar kapsamında Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg'la karşılaşacak.
MİLLİLER KATILMADI
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.