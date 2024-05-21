Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a rakip çıktı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Jose Mourinho için yeni bir iddia atıldı. Portekizli hocayla, Suudi Arabistan kulübünün yakından ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın bizzat görüştüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş cephesi de deneyimli hocayla görüştüğünü açıklamıştı. Portekizli Jose Mourinho ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İki kulübümüzün de takımın başına getirme ihtimali olan deneyimli çalıştırıcı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE RAKİP ÇIKTI

Portekiz basınında, Jose Mourinho ile Al-Ittihad'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibinde yönetiminin çoğunluğunun 61 yaşındaki hocaya onay verdiği ifade edildi.