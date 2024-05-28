Jude Bellingham, La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi

İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu belli oldu. Ödülü Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham kazandı.

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNADI

20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Bellingham, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya Süper Kupa'yı da kazandı. İngiliz futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

SEZONUN EN İYİ OYUNCUSU

Bellingham, La Liga'da 'Sezonun en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Bellingham ödülünü, takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.