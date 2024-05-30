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Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'a geri döndü! Kayserispor'a veda mesajı yayınladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş&#039;a geri döndü! Kayserispor&#039;a veda mesajı yayınladı
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döndü. Yılmaz, Kayserispor'a veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'a 1 yıllığına kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz, Siyah-Beyazlılara geri döndü. 

KAYSERİ'YE VEDA

Kayserispor'a veda eden 23 yaşındaki futbolcu, "Çok değerli Kayseri halkı, Kayserispor Kulübü ve taraftarları, sizlerle geçirmiş olduğum bu kısa zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Bu hikayedeki her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'a geri döndü! Kayserispor'a veda mesajı yayınladı - 1. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Kartal Kayra Yılmaz'ın Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 29, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan orta saha oyuncusu, 2470 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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