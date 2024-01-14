Kartal Semih'le kanatlandı

14 Ocak 2024 08:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 08:42

MURAD TAMER'İN HABERİ - Fernando Santos’la beyaz bir sayfa açan Beşiktaş yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0’la geçti. Siyah beyazlılar takım savunmasında çok başarılıydı. Rakibin hızlı hücumlara çıkmasına yaptığı sıkı presle de mani oldu. Ancak Beşiktaş hücumda üretken olmakta son bölüm hariç kötüydü aslında. Genç Semih’in kıpırdanmaları dışında gol yollarında yok gibiydi Kartal.

KARTAL ZORLANDI

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk devrede iki takım da gole iki defa çok yaklaştı. Cenk Tosun serbest vuruştan gelen topu direğe nişanlarken, Lasagna’nın vole vuruşunda kaleci Mert topu çeldi. İkinci yarının başında misafir takımın bariz üstünlüğü vardı. Öyle ki Beşiktaş rakip yarı sahayı geçmekte bile zorlandı. Karagümrük bu baskısından gol çıkaramadı.

İYİ Kİ SEMİH VAR

Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağında şapkadan tavşan çıkaran yine genç Semih oldu: 1-0. Kilit açılınca hemen ardından Rashica farkı ikiye çıkardı. Golü hazırlayan yine Semih oldu. Son bölümde oyunu kontrolü altında tutan Kartal, Gedson’la bir gol daha bulmayı başardı. Beşiktaş evindeki üç maçlık mağlubiyet serisine yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta aldığı galibiyetle son verdi.

2023/24’te Süper Lig’de forma giydiği 14’üncü maçında dördüncü golünü atan Milot Rashica, geçen sezonun tamamındaki sayısını şimdiden yakaladı (26 maç).

SANTOS’TAN ÜÇLÜ SİFTAHI

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos kariyerine galibiyetle başladı. Portekizli çalıştırıcı maçın ardından taraftarlara üçlü çektirdi. Tecrübeli teknik adama nasıl üçlü çektireceğini Gedson Fernandes öğretti.

FERNANDO SANTOS MORALLİ BAŞLADI

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, “Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı” derken, “Taraftarlar destek verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı oluşturmak. Artık birlik olmalıyız” sözlerini kullandı.

ÜÇ OYUNCU ALACAĞIZ

Santos, “Oyuncularımız, bu galibiyetten sonra dışarıda daha rahat gezebilirler” vurgusu yaparken, “Evde sıkıntı yaşıyorduk, bunu aştık. Benim oyuncularım hırslı olur. Büyük oynar. Böyle 2-3 oyuncu alacağız” şeklinde konuştu. Santos, Beşiktaş’tan yıllık 1,5 milyon avro kazanacak.