Kartal uçamadı! Alanya deplasmanında öne geçti ancak...

Üçüncülük ümidini sürdürmek isteyen siyah beyazlılar, Akdeniz’de Muleka ile öne geçti fakat A. Hassan’ın golüne engel olamadı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ligde bitime yaklaşılırken Alanyaspor ile Beşiktaş, Avrupa Kupalarına katılma ümitlerini sürdürmek için sahadaydı. Mücadeleye ciddi eksiklerle çıkan Beşiktaş karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde yoğun bir baskı altında kaldı ve hücuma çıkmakta çok zorlandı. Ev sahibi ekip son vuruşlarda başarılı olamayınca öne geçme fırsatlarını değerlendirememiş oldu. Siyah beyazlılar ilk yarım saattaki baskıdan sonra oyunu dengeledi. Masuaku frikikten harika vurdu, top üst direkte patladı.

MULEKA UÇTU

Hwang’ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert, topu son anda kornere çeldi. Beşiktaş ikinci yarıya iyi başladı ve 61’de Muleka’nın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla öne geçmeyi başardı. Golde Onur Bulut’un adrese teslim ortasının payı büyüktü. Ahmed Hassan 79’da skora dengeyi getirdi: 1-1. Kalan sürede Alanyaspor oyunu tamamen Beşiktaş yarı sahasına yıktı. Ev sahibi ekibin bunaltıcı baskısı olsa da tabela değişmedi ve iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

ASİST İYİ OLDU AMA...

Muleka'nın golünde asisti yapan isim olan Onur Bulut, "Çok eksikle çıktık. Çok genç kardeşimiz vardı. Yine de yenmeye geldik ama istediğimiz sonucu alamadık. Asistim iyi oldu ama keşke maçı kazansaydık daha iyi olurdu" sözlerini kullandı.

ÜÇLÜ AVERAJ DETAYI

Beşiktaş üçüncülük şansını neredeyse bitirdi. Kartal, Trabzon ve Başakşehir’le ligi 61 puanda bitirirse ancak bu durumda üçlü averajla sezonu üçüncü sırada kapatabilecek.

GOLDEN SONRA OYUNDAN ÇIKTI

Alanya deplasmanında Beşiktaş'ı 61'inci dakikada öne geçiren golü atan Jackson Muleka şanssızlık yaşadı. Klas golünden sonra yürümekte zorlanınca oyundan çıkarılan Kongolu, "Kasığımda ağrı hissettim. Risk almak istemedim Doktorlarımız ile değerlendirme yapacağız" dedi.

SERDAR TOPRAKTEPE BERABERLİĞİ KUPA MAÇINA BAĞLADI

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe üç puanı hak ettikleri maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduğunu söyledi. Genç teknik adam, "Eksiğimiz çoktu. Yorgun oyuncularımız da vardı. Zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadık. İlk yarıda tempomuz düşüktü. İkinci yarının ilk yarım saati oldukça iyi oynadık ve golü de bulduk. Konsantrasyon eksiğinden golü yedik. Maç berabere bitti. Genç oyuncularımıza da yer verdik. Onlardan çok şey bekliyoruz" dedi.