Kartal'da rota yabancı! Beşiktaş’ın teknik direktör borsasında son durum

Kupa zaferiyle UEFA Avrupa Ligi vizesi alınınca siyah beyazlı yönetimde yabancı teknik adam getirme fikri ağır basmaya başladı. Mourinho, Sarri ve Pioli listenin en üstündeki isimler...

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmasıyla teknik direktör arayışındaki strateji değişti. Takımın UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için play-off turu oynayacak olmasından dolayı yabancı teknik adam ağır basmaya başladı. Başkan Hasan Arat, geçen hafta yerli ve yabancı hoca ihtimalinin eşit olduğunu söylemiş, “Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50’ye yüzde 50” ifadelerini kullanmıştı. Kupanın kazanılmasıyla yabancı teknik adam ihtimali yüzde 60’a çıktı.

GÜNEŞ ELENDİ

Teknik direktör seçiminde söz sahibi olan 10 kişiden altısının tercihinin yabancı teknik adamdan yana olduğu öğrenildi. İtalya’da görüşülen Jose Mourinho ve Maurizio Sarri’nin yanı sıra Milan’dan ayrılan Stefano Pioli güçlü adaylar arasında. Ole Gunnar Solskjaer de gündemde ancak Norveçli teknik adam şu sıralar İngiltere Premier Lig takımlarıyla görüşmelerde bulunuyor. Yerli adaylar arasında ise Şenol Güneş ismi elendi. Yönetim tercihini yerliden yana kullanırsa Sergen Yalçın ya da Nuri Şahin takımın başına geçecek.

KARA KARTAL’IN KUPA COŞKUSU

Beşiktaş dün İskele meydanında taraftarıyla buluştu, kupayı kutladı. Başkan Hasan Arat taraftara hitaben, “Çocuklar size kupayı getirecek demiştik. İşte getirdiler” derken, Necip Uysal ve Mert Günok, “Bu sezon sizleri çok üzdük. Bu kupayı size hediye etmek istiyorduk. Çok sevinçliyiz” sözlerini kullandı. Coşkulu kalabalık futbolcularla karşılıklı marşlar söylerken bu sezon ilk defa mutluydu.

SERDAR TOPRAKTEPE: GURUR DUYUYORUM

Beşiktaş’ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, “Bu kupayı Beşiktaş’ta futbolcu olarak da kazandım ama hoca olarak kazanmak bambaşka bir duygu. Son ana kadar pes etmedik. Takımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN VEDA EDİYOR

Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Beşiktaş’la anlaşma sağlayamadı. Kasımpaşa karşılaşmasında son defa siyah beyazlı formayı giyecek olan Cenk’e Suudi Arabistan’dan teklifler var. Futbolcuyu Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor da istiyor.