Kartal’dan Şahin seferi! Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için öne geçen isim; Nuri Şahin!

Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’daki başarısız performansı üzerine başkan Hasan Arat, Nuri Şahin’le görüşmek için Almanya’ya gitti. Sportif direktörlük için de Devin Özek düşünülüyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merakla beklenirken adaylar arasında öne çıkan isim Nuri Şahin oldu. Sergen Yalçın kısa süre önce listenin en başındaydı. Ancak tecrübeli teknik adamın Antalyaspor’daki başarısız performansı soru işaretlerine yol açtı. Bunun üzerine listedeki güçlü isimlerden Nuri Şahin ön plana çıktı. Başkan Hasan Arat, Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlüğünü yapan genç teknik adamla görüşme yapmak için dün Almanya’ya gitti.

KÖKLÜ DEĞİŞİM İSTİYOR

Nuri Şahin’le yapılacak görüşmede, takımın bütçesi, yönetimin vizyonu ve beklentiler anlatılacak. Şahin’in bu görüşmedeki tavrı ve vereceği cevaplar belirleyici olacak. Genç teknik adam daha önce telefonda yapılan görüşmede Beşiktaş’ı çalıştırmaya sıcak baktığını söylemiş ancak kadrodan en az 10 oyuncunun kesin olarak gönderilmesi ve bir bu kadar da transfer yapılması gerektiğini ifade etmişti. Yüz yüze yapılacak görüşmede bu konunun tekrar masaya yatırılacağı öğrenildi.

MÜNİH'TE YOĞUN MESAİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün Almanya’ya gitti. Nuri Şahin’le yapacağı görüşmenin yanı sıra Bayern Münih-Real Madrid maçını da izleyecek olan Arat, “Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Görüşmeler, fikir yürütmeler, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Yeni tanışacağımız insanlar olacak” dedi.

SPORTİF DİREKTÖR KRİZİ

Başkan Hasan Arat’ın, “Sportif direktörlük için sekiz isimle görüşüyoruz. Devin Özek de bunlardan biri” şeklindeki açıklaması Samet Aybaba’yı rahatsız etti. Futbol Takımları Genel Direktörlüğü görevini yürüten Aybaba’nın, “Sportif direktör varsa ben yokum” restini çekmeye hazırlandığı ve ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

KADRO DEĞİŞİYOR

Beşiktaş’ın cuma günü Çaykur Rizespor’u misafir edeceği maçta ilk 11’de değişim yaşanacak. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin; Joe Worrall, Al-Musrati ve Jackson Muleka’nın yerine; Onur Bulut, Salih Uçan ve Cenk Tosun’u sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.