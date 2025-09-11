Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kenan Yıldız'a büyük onur: Kariyerinde ilki yaşadı

Kenan Yıldız'a büyük onur: Kariyerinde ilki yaşadı

- Güncelleme:
Kenan Yıldız&#039;a büyük onur: Kariyerinde ilki yaşadı
Spor Haberleri

A Milli Takım'ın 6-0 kaybettiği İspanya maçında  Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı gerginlikle gündemde olan Kenan Yıldız, Serie A ekibi Juventus'ta sergilediği performansla ayın futbolcusu seçildi.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, siyah-beyazlı takımın forması altında gösterdiği performansıyla Serie A'da "ayın oyuncusu" seçildi. Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

20 yaşındaki yıldız, Juventus'un sahasında Parma'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yapmış ve galibiyette önemli rol oynamıştı.

