Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti! Zirvenin yeni sahibi Kenan Yıldız: 50 milyon euro

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, güncellenen piyasa değeriyle bir ilki başardı. 19 yaşındaki milli futbolcu, Real Madrid'de göğsümüzü kapartan Arda Güler'i geride bırakmayı başardı.

Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, yeni piyasa değeri ile Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başardı.

KENAN YILDIZ 50 MİLYON EURO

Transfermarkt sitesinin Serie A için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde, özellikle 2024-2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız'ın değeri 45 milyon eurodan 50 milyon euroya çıktı.

Bu artışla birlikte 19 yaşındaki milli futbolcu, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oldu.

ARDA TURAN, CENGİZ ÜNDER, OZAN KABAK...

Daha önce en yüksek değere ulaşan Türk futbolcular arasında 45 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Arda Turan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü yer alıyordu.

Real Madrid'de top koşturan Arda Güler, 45 milyon euro olan güncel piyasa değeri ile Kenan'ın ardından ikinci sırada bulunyor.