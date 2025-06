Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna cevap! "Benim için fark etmiyor..."

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi kritik açıklamalarda bulundu. En büyük hayalinin Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu söyleyen Yıldız, Galatasaray sorusuna da cevap verdi.

İtalya Serie A Ligi takımlarından Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, hem kariyerine dair hem de A Milli Takım'ın son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçlarına değinen Kenan, "İki hazırlık maçı oynayacağız, iki rakibimiz de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak önemli takımlar. Elimizden gelen en iyisini yaparak, iyi performans göstererek kazanmak istiyoruz" dedi.

"KENDİ GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Milli futbolcu, eylül ayında İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile eleme grubu maçlarına başlayacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Üç maça da aynı şekilde bakacağız, en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. İspanya son Avrupa şampiyonu, güçlü bir rakip, çok zor bir maç olacak ama biz de Konya'da taraftarımızın önünde olacağız. Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında da iyi oynayıp, kazanmak için sahada olacağız."

Kenan Yıldız, "İspanya'yı geçerek grup lideri olabileceğimize inanıyor musun?" sorusuna "Her maçı kazanabilecek potansiyelde bir takımız. Tabii ki neden olmasın. Şimdiden kazanırız kaybederiz diyemem ama çok çalışmaya inanıyorum. Çok çalışarak en iyi performansı vermeye inanan biriyim. Herkesi yenebileceğimizi biliyorum. Dünya Kupası, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük turnuva. En büyük hayalimiz Dünya Kupası'nda olmak. Umarım Dünya Kupası'na katılabiliriz" cevabını verdi.

"TÜRKİYE'Yİ SEÇMEK ZOR OLMADI"

Milli takım tercihinin Türkiye olmasından mutluluk duyduğunun altını çizen Kenan, "Çocukluğumdan bu yana benimle çok ilgilendiler, her zaman bana farklı seçenekler sundular. İlk hocalarımdan biri Soykan (Başar) Hoca'ydı. O yüzden benim için Türkiye'yi seçmek zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Kenan, Türkiye formasıyla, doğduğu ülke Almanya'ya karşı oynadığı maçı ise unutamadığını belirterek, "Belki de Almanya maçı hayatımda denk gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesiydi, mihenk taşı gibiydi. Gol de attım. Ondan sonra milli takımda benim için her şey tam anlamıyla başladı diyebilirim" şeklinde konuştu.

"TARİHİ BİR FORMA GİYİYORUM"

Milli futbolcu, Juventus'ta Michel Platini, Roberto Baggio ve Alessandro Del Piero gibi efsane isimlerin giydiği 10 numarayı giydiğinin hatırlatılması üzerine, "Mükemmel bir his, tarihi bir forma giyiyorum. Çok çalışıp en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

Kenan Yıldız, Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da iyi performans gösterip, kupaya kadar ilerlemek istediklerini dile getirdi.

"HER FUTBOLCUNUN HAYALİ..."

Altın top ödülü için bir favorisi olmadığını dile getiren Kenan, "İrfan Can Kahveci'nin 'Kenan'ın telefon ekranında altın top fotoğrafı var. Bu inanılmaz bir motivasyon' sözleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali altın top gibi bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım" cevabını verdi.

'GALATASARAY' SORUSUNA CEVAP VERDİ

Kenan Yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak ister misin?" sorusunu ise, "Rakip kim olursa olsun benim için fark etmiyor. Tüm rakiplere karşı oynamak isterim" şeklinde cevapladı.

Milli futbolcu, PSG'nin Inter'i 5-0 yendiği final maçından sonra kaptan Hakan Çalhanoğlu ile henüz konuşmadığını belirterek, "Bu tarz mağlubiyetlerden sonra ben de rahatsız edilmeyi sevmem. Son 3 yılda 2 final oynadılar, bu çok büyük bir başarı. Çok şanssızlardı. Maçtan önce hiç kimse böyle bir skoru tahmin edemez" ifadelerini kullandı.