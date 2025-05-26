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Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kenan Yıldız için Juventus&#039;ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un gelecek planlamasında kilit isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İtalyan basınından çarpıcı detaylar geldi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı... - 1. Resim

KİLİT ROLE SAHİP OLACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 20 yaşındaki Kenan Yıldız, Juventus'un yeni sportif yapılanmasında kilit bir role sahip olacak. Haberde, genç yıldızın kulübün gelecekteki projelerinde önemli bir figür olmasının beklendiği ve Juventus'un Kenan için yeni bir maaş düzenlemesiyle birlikte sözleşme yenilemeyi planladığı ifade edildi.

Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı... - 2. Resim

Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 48 resmi maça çıkan Kenan, 9 gol atarken 7 asist yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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